dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить в июле

events.dev.by — cамый полный календарь ИТ-событий в Беларуси — представляет обзор митапов, конференций и тренингов июля. Посетив их, вы сможете повысить профессиональный уровень, а вместе с ним — и востребованность на рынке труда. И не забудьте подписаться на нашу регулярную (приходит дважды в месяц) ивент-рассылку.
Кристина Волчек, Inbound Marketing Evangelist и Chief Marketing Officer в Altoros расскажет о digital-маркетинге, о том, какие digital-стратегии сейчас есть на рынке и как они работают. Воркшоп будет полезен маркетологам уровня Junior и Middle, фрилансерам, владельцам бизнеса.
Мероприятие посвящено темам DevOps и Test Automation. В программе — командная ответственность за качество, DevOps в блокчейн-проектах, Qameta, Selenoid, построение тестовой инфраструктуры и многое другое.
Wargaming Forge Art проводит обучение студентов старших курсов и начинающих специалистов по четырём направлениям: Brand Identity Design, CG Art, Graphic Design и HTML5/JS Animation. Самые успешные интерны смогут получить работу в департаменте Marketing Creative Service минского центра разработки Wargaming.
Пётр Дудин, директор компании EnCata, расскажет об основных проблемах, с которыми сталкиваются стартапы, об аспектах и нюансах работы hardware-стартапов в интернациональных масштабах, актуальных проблемах hardware и о многом другом.
Мероприятие будет состоять из двух частей: курса по дизайн-мышлению и хакатона в области Big Data и Data Science. К участию приглашаются разработчики, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики, стартаперы.