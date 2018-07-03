dev.by рекомендует: какие ИТ-мероприятия посетить в июле

events.dev.by — cамый полный календарь ИТ-событий в Беларуси — представляет обзор митапов, конференций и тренингов июля. Посетив их, вы сможете повысить профессиональный уровень, а вместе с ним — и востребованность на рынке труда. И не забудьте подписаться на нашу регулярную (приходит дважды в месяц) ивент-рассылку.

Кристина Волчек, Inbound Marketing Evangelist и Chief Marketing Officer в Altoros расскажет о digital-маркетинге, о том, какие digital-стратегии сейчас есть на рынке и как они работают. Воркшоп будет полезен маркетологам уровня Junior и Middle, фрилансерам, владельцам бизнеса.







Минский образовательный проект для ИТ-специалистов *покатепло совместно с Java-сообществом JPROF приглашают на встречу.

Алексей Кулик, программный архитектор DEIP, расскажет о возможностях DEIP, его экономической модели, системе токенов и об используемом алгоритме консенсуса.

Мероприятие посвящено темам DevOps и Test Automation. В программе — командная ответственность за качество, DevOps в блокчейн-проектах, Qameta, Selenoid, построение тестовой инфраструктуры и многое другое.

до 09.07 — Приём заявок на курс Wargaming Forge Art

Wargaming Forge Art проводит обучение студентов старших курсов и начинающих специалистов по четырём направлениям: Brand Identity Design, CG Art, Graphic Design и HTML5/JS Animation. Самые успешные интерны смогут получить работу в департаменте Marketing Creative Service минского центра разработки Wargaming.

Спикеры расскажут об особенностях и проблемах внедрения проектных изменений и о том, как проектному менеджеру начать работу с уже сформировавшейся командой.





Пётр Дудин, директор компании EnCata, расскажет об основных проблемах, с которыми сталкиваются стартапы, об аспектах и нюансах работы hardware-стартапов в интернациональных масштабах, актуальных проблемах hardware и о многом другом.

Мероприятие будет состоять из двух частей: курса по дизайн-мышлению и хакатона в области Big Data и Data Science. К участию приглашаются разработчики, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики, стартаперы.

Все желающие приглашаются на хакатон по разработке приложений для любви и отношений. Необязательно иметь идею, проект или команду — можно будет всё это найти непосредственно на мероприятии.

Митап посвящён возможностям Java 9/10, JUnit 5 и Apache Spark.

На митапе можно будет обсудить тему конфликтов между разработчиками и тестировщиками, JavaScript и композиции в дизайне.

В бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет митап, посвящённый стартап-аналитике. Михаил Дубаков расскажет про ключевые метрики на примере реальных кейсов компании Targetprocess.

На митапе прозвучат доклады о SOLID, совместимости принципов с FP, в частности с Elixir, а также о способах композиции функций в Erlang и Elixir.

*Партнёрское мероприятие — мероприятие, предоставленное рекламодателем.