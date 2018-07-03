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Wikipedia протестует против ужесточения законодательства об авторском праве в ЕС
Региональные сайты Wikipedia в Италии, Испании и Латвии закрыли доступ к статьям в знак протеста против возможного
Протесты последовали за
Среди 169 экспертов, которые выступили против нововведений, есть и основатель Wikipedia Джимми Уэйлс.
Он также отметил, что Wikipedia основана на работе локальных сообществ, и именно поэтому более крупные языковые версии пока не приняли аналогичных мер. В дискуссии с официальным профилем Европейской комиссии (он указал на то, что Wikipedia не подпадает под действие закона) Уэйлс отметил, что выступает за свободу всего интернета.
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