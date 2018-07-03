Wikipedia протестует против ужесточения законодательства об авторском праве в ЕС

Региональные сайты Wikipedia в Италии, Испании и Латвии закрыли доступ к статьям в знак протеста против возможного ужесточения закона о копирайте в ЕС, пишет TechCrunch.





Протесты последовали за недавней поддержкой вероятной реформы со стороны представителей Европарламента. Финальное голосование должно состояться в июле. Противники реформы считают, что она идёт вопреки с принципами, на которых основан современный интернет, и ограничит свободный доступ к информации.

Среди 169 экспертов, которые выступили против нововведений, есть и основатель Wikipedia Джимми Уэйлс.

I agree with that analysis. Article 11, Article 13, and GDPR seem to me to guarantee the continued dominance of the big platforms in Europe. Ironic, given Europe's unease about them. https://t.co/FoDCAI5c2U — Jimmy Wales (@jimmy_wales) July 4, 2018

Он также отметил, что Wikipedia основана на работе локальных сообществ, и именно поэтому более крупные языковые версии пока не приняли аналогичных мер. В дискуссии с официальным профилем Европейской комиссии (он указал на то, что Wikipedia не подпадает под действие закона) Уэйлс отметил, что выступает за свободу всего интернета.