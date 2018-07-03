﻿ Wikipedia протестует против ужесточения законодательства об авторском праве в ЕС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Wikipedia протестует против ужесточения законодательства об авторском праве в ЕС

04.07.2018 17:54 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

Региональные сайты Wikipedia в Италии, Испании и Латвии закрыли доступ к статьям в знак протеста против возможного ужесточения закона о копирайте в ЕС, пишет TechCrunch.

Wikipedia протестует против ужесточения законодательства об авторском праве в ЕС

Протесты последовали за недавней поддержкой вероятной реформы со стороны представителей Европарламента. Финальное голосование должно состояться в июле. Противники реформы считают, что она идёт вопреки с принципами, на которых основан современный интернет, и ограничит свободный доступ к информации.

Среди 169 экспертов, которые выступили против нововведений, есть и основатель Wikipedia Джимми Уэйлс.

Он также отметил, что Wikipedia основана на работе локальных сообществ, и именно поэтому более крупные языковые версии пока не приняли аналогичных мер. В дискуссии с официальным профилем Европейской комиссии (он указал на то, что Wikipedia не подпадает под действие закона) Уэйлс отметил, что выступает за свободу всего интернета.

«Сообщество “Википедии” умеет мыслить широко и не позволит остальному интернету страдать только потому, что Wikipedia достаточно велика для уступок со стороны властей. Справедливость важна», — отметил основатель проекта.

Читайте также: «Это хуже GDPR». Комитет Европарламента утвердил неоднозначные правки в закон о копирайте

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Региональные сайты Wikipedia в Италии, Испании и Латвии закрыли доступ к статьям в знак протеста против возможного ужесточения закона о копирайте в ЕС, пишет TechCrunch. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В польском Сейме прошли встречи с белорусской оппозицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика