Wikipedia протестует против ужесточения законодательства об авторском праве в ЕС

Протесты последовали за недавней поддержкой вероятной реформы со стороны представителей Европарламента. Финальное голосование должно состояться в июле. Противники реформы считают, что она идёт вопреки с принципами, на которых основан современный интернет, и ограничит свободный доступ к информации.

Среди 169 экспертов, которые выступили против нововведений, есть и основатель Wikipedia Джимми Уэйлс.