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Генсек федерации футбола выступает против спортсменок: «Предназначение женщин – рожать»

04.07.2018 19:17 — Разное | KYKY  
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Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик снова напомнил всей стране, что он не считает футбол женским видом спорта, пишет pressball.by. В эфире телеканала «Беларусь 5» он сделал очередное сексистское высказывание в отношении спортсменок: «Считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать. А не так трудиться и издеваться над организмом. Спорт – это не только положительные эмоции, а еще и отданное здоровье, время. Хочется, чтобы мы для наших любимых женщин создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой, танцами». 

Такие заявления чиновник делает не в первый раз. В 2016 году он обещал «накрыть банкет», если из страны уберут женский футбол и категорично высказывался, что предназначение женщин – рожать и воспитывать детей. 

 
 
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Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик снова напомнил всей стране, что он не считает футбол женским видом спорта, пишет pressball.by. В...
 
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