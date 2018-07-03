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Генсек федерации футбола выступает против спортсменок: «Предназначение женщин – рожать»
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Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик снова напомнил всей стране, что он не считает футбол женским видом спорта, пишет
Такие заявления чиновник делает не в первый раз. В 2016 году он
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Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик снова напомнил всей стране, что он не считает футбол женским видом спорта, пишет pressball.by. В...
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