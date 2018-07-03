Генсек федерации футбола выступает против спортсменок: «Предназначение женщин – рожать»

Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик снова напомнил всей стране, что он не считает футбол женским видом спорта, пишет pressball.by . В эфире телеканала «Беларусь 5» он сделал очередное сексистское высказывание в отношении спортсменок: «Считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать. А не так трудиться и издеваться над организмом. Спорт – это не только положительные эмоции, а еще и отданное здоровье, время. Хочется, чтобы мы для наших любимых женщин создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой, танцами».

Такие заявления чиновник делает не в первый раз. В 2016 году он обещал «накрыть банкет», если из страны уберут женский футбол и категорично высказывался , что предназначение женщин – рожать и воспитывать детей.