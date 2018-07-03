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Милиция задерживает активистов обороны Куропат по всему городу. Их сажают на 10 суток

04.07.2018 18:59 — Разное | KYKY  
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3 июня беларуская милиция задержала несколько оппозиционных политиков и активистов. Среди них были Максим Винярский, лидер движения солидарности «Вместе» Вячеслав Сивчик. 4 июня люди в штатском увезли режиссера Алексея Туровича прямо от дома в микроавтобусе. Увезли в известном направлении – на Окрестина. Сегодня беларуский суд вынес приговоры задержанным, пишет «Радио Свобода». Все – за участие в пикетах у ресторана «Поедем поедим». 

Максим Винярский

Максиму Винярскому назначили десять суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии повторно в течение года. Свидетелем на суде был милиционер из Боровлянского отдела, который составлял рапорт на основании заявления сотрудника ресторана. Сам же сотрудник органов с Винярским не знаком, не видел его на месте «правонарушения», а фамилию узнал от заявителя. Активист вину не признал. 

Алексей Турович тоже получил десять суток. Вот только кроме участия в несанкционированном мероприятии его обвинили еще и в хулиганстве. В протоколах сказано, что Турович 7 июня вступил в драку с гражданином С. [сотрудником ресторана]; 6 июня нарушил порядок проведения пикетирования; 9 июня намеренно препятствовал проходу посетителей и проезду транспорта на территорию ресторана, требовал закрыть ресторан. В ответ он рассказал, что гражданин С. напал на активистов, порвал буклеты и ударил Туровича. Суд поверил сотрудникам «Поедем поедим». 

Про суд над Вячеславом Сивчиком пока что неизвестно. 

Также на той неделе по десять суток ареста за акции в Куропатах получили Павел Северинец и Ольга Николайчик, пишет TUT.BY. 

Фото на обложке: Олег Киндар, TUT.BY

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3 июня беларуская милиция задержала несколько оппозиционных политиков и активистов. Среди них были Максим Винярский, лидер движения солидарности «Вместе»...
 
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