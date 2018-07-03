Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем - 19-25 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 28 градусов.
|
До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 5 июля
04.07.2018 19:31 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем - 19-25 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 28 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)