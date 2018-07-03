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До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 5 июля

04.07.2018 19:31 — Разное | Аргументы и факты  
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До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 5 июля
Фото из открытых источников

До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 5 июля Когда прогнозы погоды от наших синоптиков станут точнее?
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем - 19-25 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 28 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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