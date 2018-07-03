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Минские школьники должны обновить справки для бесплатного проезда летом

04.07.2018 19:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Минские школьники должны обновить справки для бесплатного проезда летом
Фото из открытых источников

Как сообщили представители комитета по образованию Мингорисполкома, право бесплатного проезда от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно предоставляется учащимся или воспитанникам учреждений общего среднего и специального образования на основании электронной карты учащегося. При ее отсутствии ученикам понадобятся справки с текущим сроком действия.

Минские школьники должны обновить справки для бесплатного проезда летом С 25 июня Минский метрополитен переходит на летний график работы

При этом, как пояснили в ведомстве, для проезда в общественном транспорте на период с 1 июля до 31 августа школьникам необходимо обновить справки, так как их действие закончилось 30 июня. Это нужно сделать и выпускникам девятых классов, которые в летний период задействованы в реализации программ дополнительного образования, воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, а также принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях.

В то же время право бесплатного проезда летом не предусмотрено для тех минчан, которые закончили 11 класс. Также льгота не распространяется на обучающихся учреждений среднего специального образования.

 
 
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Для бесплатного проезда в общественном транспорте с 1 июля по 31 августа 2018 года школьникам Минска нужно обновить справки.
 
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