Минские школьники должны обновить справки для бесплатного проезда летом

Как сообщили представители комитета по образованию Мингорисполкома, право бесплатного проезда от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно предоставляется учащимся или воспитанникам учреждений общего среднего и специального образования на основании электронной карты учащегося. При ее отсутствии ученикам понадобятся справки с текущим сроком действия.

При этом, как пояснили в ведомстве, для проезда в общественном транспорте на период с 1 июля до 31 августа школьникам необходимо обновить справки, так как их действие закончилось 30 июня. Это нужно сделать и выпускникам девятых классов, которые в летний период задействованы в реализации программ дополнительного образования, воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, а также принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях.

В то же время право бесплатного проезда летом не предусмотрено для тех минчан, которые закончили 11 класс. Также льгота не распространяется на обучающихся учреждений среднего специального образования.