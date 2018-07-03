

Полина Лобанова. Фото: instagram.com/pela_lobanova





Скриншот instagram.com/pela_lobanovaСкриншот instagram.com/pela_lobanova

Последние 24 часапопали на видео и фото. Так, в ее Instagram еще можно посмотреть, что вначале девушка опубликовала две фотографии, на одной из которых она спросила у подписчиков, стоит ли ей отрезать челку, а на другой оставила рассказ о страшном сне., – поведала Лобанова.Далее девушка опубликовала видео, на котором запечатлела себя с подругой. В ролике девушки решают, куда им пойти – в кино или потусоваться. В результате игры "камень-ножницы-бумага" победила Лобанова, которая отстаивала вторую точку зрения. Судя по ролику, Полина вполне счастлива, она не выглядит опечаленной.Напомним, сегодня, 4 июля, бывшая участница "Дома-2" Полина Лобанова была найдена мертвой в ванне. Девушке было всего 20 лет, причем свой последний день рождения она отметила 1 июля. Точно неизвестно, почему умерла темноволосая красавица. Есть версия, что Полина покончила с собой. По другим данным, у девушки случилась передозировка запрещенными веществами.О смерти Полины Лобановой заявила ее старшая сестра Василиса. Безутешная женщина, сообщив печальное известие, попросила финансовой помощи и поддержки. А также Василиса сообщила, что телефон Полины у нее и она готова общаться со всеми неравнодушными.