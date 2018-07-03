Лукашенко подписал указ о награждении 64 белорусок Орденом Матери

Более 60 жительниц Брестской, Гродненской и Могилевской областей Беларуси награждены Орденом Матери, который присуждается за рождение пяти и более детей, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко», - говорится в сообщении.

Награды удостоены работницы сфер АПК, социального обслуживания и образования, здравоохранения, культуры, производственной сферы и торговли, домохозяйки, уточнили в пресс-службе.

Среди награжденных ведущий бухгалтер ОАО "Брестский радиотехнический завод" Юлия Клещевникова, работница Брестского мясокомбината Ольга Гончаренко, работница Средней школы № 3 г.Столина Надежда Дебелая, санитарка Брестской городской больницы скорой медицинской помощи Людмила Максимук, оператор машинного доения ОАО "Новая Припять" Столинского района Анна Пашкевич, работница учебно-педагогического комплекса Вишневский ясли-сад средняя школа Сморгонского района Алеся Харевич, животновод ОАО "Полыковичи" Могилевского района Наталья Руцкая.