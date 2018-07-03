ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина установила квоту в 30,8 тыс. т на ввоз серной кислоты и олеума из Беларуси

04.07.2018 18:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела годовую квоту на импорт серной кислоты и олеума из Беларуси в размере 30,8 тыс. тонн, из России - 8,6 тыс. тонн, из других стран - 4,3 тыс. тонн.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании "Урядовый курьер" в среду.

Как сообщалось ранее, МКМТ приняла решение о введении квот 2 июля. Размеры квот не сообщались.

Указанные размеры квот будут действовать с 1 сентября 2018 года до конца августа 2019 года. Затем, с 1 сентября 2019 года и до конца августа 2020 года, квота на импорт серной кислоты и олеума из Беларуси будет зафиксирована на уровне 32,3 тыс. тонн, из России - 9,1 тыс. тонн, из других стран - 4,5 тыс. тонн.

На срок с 1 сентября 2020 года и до конца августа 2021 года квота для Беларуси составит 33,9 тыс. тонн, для России - 9,5 тыс. тонн, для других стран - 4,8 тыс. тонн.

Действие специальных мер не распространяется на импорт из порядка 50 стран, в том числе Казахстана.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт на Украину серной кислоты и олеума из России составил 2,1 тыс. тонн на сумму $99,2 тыс., из Беларуси - 18 тыс. тонн на $820,5 тыс. На эти две страны приходилось почти 100% всего импорта этой продукции на Украину. Экспорт аналогичной продукции из Украины составил в январе-апреле 23,4 тонны на $7,7 тыс.

Как сообщалось, квоты введены "с целью защиты национального товаропроизводителя от возрастающего импорта". Против введения ограничений на импорт серной кислоты выступал ряд украинских металлургических компаний, тогда как химические предприятия настаивали на их введении.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела годовую квоту на импорт серной кислоты и олеума из Беларуси в размере 30,8 тыс. тонн, из...
 
Новости дня
Новости разные
 
29 июня 2018 года исполнилось 80 лет со дня образования Брестской ТЭЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика