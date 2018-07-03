Украина установила квоту в 30,8 тыс. т на ввоз серной кислоты и олеума из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела годовую квоту на импорт серной кислоты и олеума из Беларуси в размере 30,8 тыс. тонн, из России - 8,6 тыс. тонн, из других стран - 4,3 тыс. тонн.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании "Урядовый курьер" в среду.

Как сообщалось ранее, МКМТ приняла решение о введении квот 2 июля. Размеры квот не сообщались.

Указанные размеры квот будут действовать с 1 сентября 2018 года до конца августа 2019 года. Затем, с 1 сентября 2019 года и до конца августа 2020 года, квота на импорт серной кислоты и олеума из Беларуси будет зафиксирована на уровне 32,3 тыс. тонн, из России - 9,1 тыс. тонн, из других стран - 4,5 тыс. тонн.

На срок с 1 сентября 2020 года и до конца августа 2021 года квота для Беларуси составит 33,9 тыс. тонн, для России - 9,5 тыс. тонн, для других стран - 4,8 тыс. тонн.

Действие специальных мер не распространяется на импорт из порядка 50 стран, в том числе Казахстана.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт на Украину серной кислоты и олеума из России составил 2,1 тыс. тонн на сумму $99,2 тыс., из Беларуси - 18 тыс. тонн на $820,5 тыс. На эти две страны приходилось почти 100% всего импорта этой продукции на Украину. Экспорт аналогичной продукции из Украины составил в январе-апреле 23,4 тонны на $7,7 тыс.

Как сообщалось, квоты введены "с целью защиты национального товаропроизводителя от возрастающего импорта". Против введения ограничений на импорт серной кислоты выступал ряд украинских металлургических компаний, тогда как химические предприятия настаивали на их введении.