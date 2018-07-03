Эрдоган набрал на выборах президента Турции 52,59% голосов - окончательные данные

Высшая избирательная комиссия Турции в среду обнародовала финальные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня, сообщает турецкое издание "Сабах".

Согласно окончательным данным, победу одержал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, за которого было подано 52,59% - 26,33 млн голосов. Таким образом, Р.Т.Эрдоган может исполнять обязанности президента второй срок подряд.

Основной оппонент президента Мухаррем Индже - кандидат от Республиканской народной партии - набрал около 30,64%, то есть 15,34 млн голосов.

"Сабах" уточняет, что вместе с тем на выборах победила правящая Партия справедливости и развития.

Ранее президента Турции поздравили с победой президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и ряд других мировых лидеров.