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Эрдоган набрал на выборах президента Турции 52,59% голосов - окончательные данные
Высшая избирательная комиссия Турции в среду обнародовала финальные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня, сообщает турецкое издание "Сабах".
Согласно окончательным данным, победу одержал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, за которого было подано 52,59% - 26,33 млн голосов. Таким образом, Р.Т.Эрдоган может исполнять обязанности президента второй срок подряд.
Основной оппонент президента Мухаррем Индже - кандидат от Республиканской народной партии - набрал около 30,64%, то есть 15,34 млн голосов.
"Сабах" уточняет, что вместе с тем на выборах победила правящая Партия справедливости и развития.
Ранее президента Турции поздравили с победой президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и ряд других мировых лидеров.
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Высшая избирательная комиссия Турции в среду обнародовала финальные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня, сообщает турецкое издание "Сабах"....
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