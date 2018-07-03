Винярского, задержанного 3 июля на акции оппозиции, судили за защиту Куропат

В обвинении указано, что Винярский 23 июня с 15 до 18 часов принимал активное участие в пикетировании, демонстративно мешал проходу и проезду граждан. Свидетелем выступил милиционер из Боровлянского отдела милиции. Он сообщил, что составил рапорт на основании опроса сотрудника ресторана, который и вызвал милицию, с Винярским не знаком, не видел его на месте совершения возможного правонарушения, а его фамилию узнал от заявителя. Винярский вину не признал и сообщил в показаниях, что мешал проезду автотранспорта на территорию ресторана.





«Это была акция прямого действия. Я против, чтобы называть это пикетированием», — заявил Винярский.





Суд дал Винярскому 10 суток ареста.





Напомним, на прошлой неделе суд Фрунзенского района также за акции в Куропатах дал 10 суток ареста Павлу Северинцу и Ольге Николайчик.