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Винярского, задержанного 3 июля на акции оппозиции, судили за защиту Куропат
Активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского, задержанного на акции оппозиции в центре Минска 3 июля, осудили за пикеты у ресторана «Поедем поедим» по статье 23.34 ч.3 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии повторно в течение года».
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В обвинении указано, что Винярский 23 июня с 15 до 18 часов принимал активное участие в пикетировании, демонстративно мешал проходу и проезду граждан. Свидетелем выступил милиционер из Боровлянского отдела милиции. Он сообщил, что составил рапорт на основании опроса сотрудника ресторана, который и вызвал милицию, с Винярским не знаком, не видел его на месте совершения возможного правонарушения, а его фамилию узнал от заявителя. Винярский вину не признал и сообщил в показаниях, что мешал проезду автотранспорта на территорию ресторана.
«Это была акция прямого действия. Я против, чтобы называть это пикетированием», — заявил Винярский.
Суд дал Винярскому 10 суток ареста.
Напомним, на прошлой неделе суд Фрунзенского района также за акции в Куропатах дал 10 суток ареста Павлу Северинцу и Ольге Николайчик.
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Активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского, задержанного на акции оппозиции в центре Минска 3 июля, осудили за пикеты у ресторана «Поедем поедим» по...
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