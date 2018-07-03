﻿ Винярского, задержанного 3 июля на акции оппозиции, судили за защиту Куропат. 21.by
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Винярского, задержанного 3 июля на акции оппозиции, судили за защиту Куропат

04.07.2018 19:58 — Разное | Партизан  
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Активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского, задержанного на акции оппозиции в центре Минска 3 июля, осудили за пикеты у ресторана «Поедем поедим» по статье 23.34 ч.3 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии повторно в течение года».

Об этом сообщает «Радыё Свабода»

В обвинении указано, что Винярский 23 июня с 15 до 18 часов принимал активное участие в пикетировании, демонстративно мешал проходу и проезду граждан. Свидетелем выступил милиционер из Боровлянского отдела милиции. Он сообщил, что составил рапорт на основании опроса сотрудника ресторана, который и вызвал милицию, с Винярским не знаком, не видел его на месте совершения возможного правонарушения, а его фамилию узнал от заявителя. Винярский вину не признал и сообщил в показаниях, что мешал проезду автотранспорта на территорию ресторана.

«Это была акция прямого действия. Я против, чтобы называть это пикетированием», — заявил Винярский.

Суд дал Винярскому 10 суток ареста.

Напомним, на прошлой неделе суд Фрунзенского района также за акции в Куропатах дал 10 суток ареста Павлу Северинцу и Ольге Николайчик.


 
Теги: Минск
 
 
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Активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского, задержанного на акции оппозиции в центре Минска 3 июля, осудили за пикеты у ресторана «Поедем поедим» по...
 
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