Глава партии БНФ оштрафован за защиту Куропат

Напомним, Костусев был задержан 3 июля по дороге в аэропорт — политик направлялся в Варшаву для участия в заседании международной комиссии польского сейма. Ночь он провел на Окрестина. Его судили по статье 23.34 ч.3 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии повторно в течение года» и дали штраф 735 рублей.





За пикеты возле ресторана «Поедем поедим» 4 июля также осудили Максима Винярского, Алексея Туровича — они получили по 10 суток ареста и Вячеслава Сивчика — 50 базовых величин. Николай Статкевич за призыв к участию в несанкционированной акции 4 июля получил штраф 40 базовых. В заседании суда он участвовать отказался со словами «Вязіце мяне назад у турму».