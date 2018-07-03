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Глава партии БНФ оштрафован за защиту Куропат

04.07.2018 19:51 — Разное | Партизан  
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Председатель партии БНФ Григорий Костусев получил штраф за участие в акциях протеста в Куропатах. Протокол рассматривал суд Партизанского района.

Об этом TUT.BY сообщил замглавы партии Алексей Янукевич.

Напомним, Костусев был задержан 3 июля по дороге в аэропорт — политик направлялся в Варшаву для участия в заседании международной комиссии польского сейма. Ночь он провел на Окрестина. Его судили по статье 23.34 ч.3 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии повторно в течение года» и дали штраф 735 рублей.

За пикеты возле ресторана «Поедем поедим» 4 июля также осудили Максима Винярского, Алексея Туровича — они получили по 10 суток ареста и Вячеслава Сивчика — 50 базовых величин. Николай Статкевич за призыв к участию в несанкционированной акции 4 июля получил штраф 40 базовых. В заседании суда он участвовать отказался со словами «Вязіце мяне назад у турму».


 
 
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Председатель партии БНФ Григорий Костусев получил штраф за участие в акциях протеста в Куропатах. Протокол рассматривал суд Партизанского района.
 
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