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Тема затянулась. 5 июля министры связи России и Беларуси проведут переговоры по отмене мобильного роуминга

04.07.2018 19:06 — Разное | Партизан  
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Завтра, 5 июля, планируется проведение межведомственных консультаций под председательством министра связи РФ Константина Носкова и министра связи Республики Беларусь Сергея Попкова.

Как сообщается, темой переговоров станет проработка вопроса отмены международного роуминга на пространстве Союзного государства России и Беларуси.

Напомним, что еще год назад президенты дали соответствующее поручение об отмене роуминга министерствам связи, однако решение вопроса не продвинулось ни на йоту. Бесконечные переговоры и «постановки вопроса» пока ни к чему не привели. Интересно, что россияне обвиняют в этом белорусскую сторону. Так, как пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков, российской и белорусской сторонами проведены неоднократные экспертные консультации по данному вопросу, однако итоговые пути разрешения имеющихся неурегулированных вопросов, касающиеся в первую очередь возможности снижения белорусской стороной ставок международного интерконнекта, не выработаны. Поэтому на 5 июля намечено проведение межведомственных консультаций с участием операторов связи двух стран. 
 
 
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Завтра, 5 июля, планируется проведение межведомственных консультаций под председательством министра связи РФ Константина Носкова и министра связи Республики...
 
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