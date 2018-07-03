Тема затянулась. 5 июля министры связи России и Беларуси проведут переговоры по отмене мобильного роуминга

Как сообщается, темой переговоров станет проработка вопроса отмены международного роуминга на пространстве Союзного государства России и Беларуси.





Напомним, что еще год назад президенты дали соответствующее поручение об отмене роуминга министерствам связи, однако решение вопроса не продвинулось ни на йоту. Бесконечные переговоры и «постановки вопроса» пока ни к чему не привели. Интересно, что россияне обвиняют в этом белорусскую сторону. Так, как пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков, российской и белорусской сторонами проведены неоднократные экспертные консультации по данному вопросу, однако итоговые пути разрешения имеющихся неурегулированных вопросов, касающиеся в первую очередь возможности снижения белорусской стороной ставок международного интерконнекта, не выработаны. Поэтому на 5 июля намечено проведение межведомственных консультаций с участием операторов связи двух стран.