Маноло Каденас стал новым главным тренером БГК имени Мешкова

Испанский специалист Маноло Каденас – новый главный тренер гандбольного клуба БГК имени Мешкова.

Контракт с известным наставником рассчитан на два сезона. Ранее Каденас возглавлял именитые «Адемар» и «Барселону», работал с польской «Вислой», тренировал сборные Испании и Аргентины. В ближайшее время Маноло Каденас сформирует тренерский штаб. Отметим, прежний наставник БГК Сергей Бебешко клуб покидает.