Эксперты: Присвоение российским военным формированиям названий европейских городов выглядит как провокация

Президент Владимир Путин подписал соответствующие указы в субботу, а в понедельник новые именования были обнародованы. Среди прочих 68-й танковый полк был переименован в «Берлинский», а другой армейский полк стал носить название «Варшавский», сообщает «Радио Свободная Европа». Другим дивизиям и полкам были присвоены названия, отсылающие к городам и местностям Румынии, Белоруссии и Украины.









Несмотря на заявления Москвы о том, что эти наименования предназначены лишь для «поддержания славных воинских исторических традиций», в контексте продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и НАТО этот шаг выглядит провокационным. Между тем «исторические традиции», которые связывают эти места с Россией, берут свое начало в советские времена, когда они входили в состав Советского Союза, официально распавшегося в 1991 году. Как отмечает «Радио Свободная Европа», новые имена отсылают к периоду Второй мировой войны, когда коммунистическим государством правил Иосиф Сталин.









Еще в январе Москва совершила аналогичный шаг, переименовав один из полков российских ВВС в «Таллиннский», по названию эстонской столицы. В указе данное решение обосновывалось желанием воспитывать военнослужащих «в духе верности воинскому долгу» и «сохранить священные исторические воинские традиции», сообщает «Индепе́ндент» (The Independent).









Дерек Аверре (Derek Averre), ученый из Бирмингемского университета (США), специализирующийся на внешней политике России, сказал британскому новостному сайту, что этот шаг, скорее всего, задумывался как «провокационный».

«Россия обеспокоена двойным расширением НАТО и ЕС на восток, а также тем, что ее влияние в странах Прибалтики продолжает ослабевать, — пояснил Аверре. — Русские — любители произвести впечатление, и рассказы о былой славе советской России вполне служат их цели».

Ученый объяснил, что в последние годы Москва использует этот исторический «нарратив», чтобы представить Россию как историческую «спасительницу Украины и Восточной Европы».



После того как в 2014 году Россия решила поддержать украинских сепаратистов и аннексировать Крымский полуостров, Европе остается только устало взирать на ее очередные экспансионистские замашки. Соседи России — Норвегия, Польша, Швеция, Эстония, Латвия и Литва — выразили свою озабоченность, опасаясь того, что Москва может предпринять аналогичные шаги против их собственного суверенитета.



В начале июня Россия пообещала, что план Норвегии более чем в два раза усилить присутствие морских пехотинцев США вблизи российских границ, начиная со следующего года, не останется без «последствий». В мае распространялись сообщения о том, что Польша предложила Соединенным Штатам два миллиарда долларов с тем, чтобы они разместили свои войска у восточных границ на постоянной основе. Кремль в свою очередь заявил, что такой шаг может «привести к ответным мерам» со стороны России.



Что касается Вашингтона, то при администрации президента Дональда Трампа напряженность в отношениях между традиционными европейскими союзниками и НАТО неустанно растет. Одновременно Трамп не раз выражал желание наладить отношения с Москвой. Что касается Украины и будущего Крыма, то здесь Трамп предпочитает не занимать какую-то конкретную и жесткую позицию. Однако советник по национальной безопасности Джон Болтон на прошлой неделе подчеркнул, что США не считают Крым частью России и не планируют признавать его аннексию.



По официальному заявлению Белого дома, прозвучавшему на прошлой неделе, Путин и Трамп планируют встретиться в столице Финляндии Хельсинки 16 июля после саммита НАТО. С начала президентства Трампа лидеры встречались дважды, однако оба раза их беседы проходили в кулуарах более крупных встреч.



