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Руководители зарубежных стран продолжают поздравлять Беларусь с Днём Независимости

04.07.2018 20:52 — Разное | ОНТ  
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Многочисленные поздравления с Днём Независимости пришли и всё ещё продолжают поступать в адрес Президента и всего белорусского народа. Руководители зарубежных стран и организаций в своих посланиях подчёркивают ценность связей с Беларусью. Мы попросили нашего политического обозревателя Анны Пыж разобрать поздравления.

По количеству поздравлений и по искренности можно сказать однозначно: независимость и суверенитет Беларуси в мире признаны. Как многовекторна внешняя политика Беларуси, так широка и «обратная связь». Не зря говорят: что посеешь, то и пожнёшь. Такое количество посланий – не просто дань протоколу, а подтверждение очевидного факта: Беларусь состоялась как страна, умеющая строить мосты и проводить дружелюбную политику. Итак, свои поздравления направили стратегические партнёры Минска.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что дружба между нашими странами завещана отцами и дедами, победившими в Великой Отечественной войне. И сегодня это – основа российско-белорусских связей. Лидер Китая Си Цзиньпин назвал себя хорошим другом Беларуси и выразил радость по случаю претворения в жизнь так называемой белорусской мечты. А она главным образом – в мире и стабильности.

Союзники Беларуси по Евразийскому экономическому союзу, СНГ, просто давние партнёры не скупились на тёплые слова. Развитие добрососедских отношений с Беларусью – один из внешних приоритетов Украины, говорится в поздравлении Петра Порошенко. Уровень сотрудничества с Беларусью высоко ценят в Таджикистане. Эмомали Рахмон отметил динамику последних лет. О высоком доверии и взаимопонимании сказано в поздравлении президента Туркменистана. В будущее молдавского и белорусского народов устремлён взгляд Игоря Додона. Глава Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил стремление к дальнейшему углублению стратегического партнёрства двух стран.

В расширении взаимодействия с Беларусью в духе конструктивного партнёрства и взаимопонимания убеждён Нурсултан Назарбаев. Глава Казахстана подчеркнул: Астана придаёт большое значение укреплению дружественных и партнёрских отношений во всех областях.

Надо отметить, что писали не только политики, но и те, кто вне её. Папа Римский Франциск пожелал всему народу Беларуси божественных благословений. Генеральный секретарь ООН подчеркнул важность объединения народов, ведь только так можно отстаивать ценности самой организации.

Развитие отношений с Европейским союзом отметил президент Франции. Между странами он видит нерастраченный потенциал. Именно крепкая экономика видится Эммануэлю Макрону гарантом независимости.

Кроме того, в Минск пришли поздравления за подписью первых лиц Болгарии, Сербии, Италии, Швейцарии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Индии, Алжира, Сирии, Палестины, Кубы и Австралии. Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил приверженность Соединённых Штатов поддержке суверенитета и независимости Беларуси.

Приятные слова получены от королевы Великобритании, королей Швеции и Иордании, императора Японии. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Многочисленные поздравления с Днём Независимости пришли и всё ещё продолжают поступать в адрес Президента и всего белорусского народа.
 
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