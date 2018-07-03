Беларусь масштабно отметила День Независимости

Накануне мы масштабно отметили День Независимости, который, как подчеркнул наш Президент, по праву занял особое место в истории Беларуси. Корреспонденты ОНТ в течение всего дня работали на основных праздничных площадках, видели, как заводится военная техника, которая участвовала в параде, взлетали самолёты, снимали красочный салют, который стал кульминацией праздника. Сегодня мы вместе ещё раз вспомним самые яркие моменты праздника.

Этот день – священный для белорусов по самой своей сути. День Независимости страны, 3 июля, день освобождения Минска в 1944-м от фашизма – этого более чем достаточно, чтобы причастность к этому празднику ощущал каждый. Это день, в который не принято поздравлять друг друга, а следует благодарить ветеранов. Это всё же праздник, когда нужно встречаться семьями, видеться с друзьями и просто радоваться мирному небу над головой на многочисленных площадках в каждом городе страны. Это повод для гордости за всю страну, когда внуки освободителей благодарят своих дедов со сцены.

Конечно, концертные площадки 3 июля гремят по всей стране, но эпицентр торжеств – Минск. Его улицы весь день наполнены живой музыкой и бесконечными ярмарочными рядами. Впрочем, горожане здесь говорили о том, что было утром у стелы. Многие делились впечатлениями об утреннем параде.

Но парадный расчёт военнослужащих-женщин – яркая изюминка красочного и мощного парада. Суть его не в том, чтобы продемонстрировать военную агрессию. Это – мирная демонстрация силы и желания не допустить войны на своей земле. Об этом каждый год 3 июля говорит Главнокомандующий Вооружёнными Силами. Президент накануне в очередной раз подчеркнул, что важно сохранить независимость, которую белорусы усилиями своих героев обрели 74 года назад. Подвиг освободителей не будет забыт.

Каждый год о параде говорят: «Он был лучше, чем предыдущий». Это не дипломатичная тактичность, а правда. 3 июля 2018 года по проспекту Машерова у стелы «Минск – город-герой» чеканили шаг 19 пеших расчётов. Вместе с белорусскими солдатами – союзники и братья из России и Китая. Офицеры КНР маршировали в Минске впервые, как и впечатляющие зрителей военнослужащие на каблуках. Кстати, их чёткий строй не смогла нарушить потерянная туфелька. «Золушка в погонах» невозмутимо прошла перед трибунами.

Механизированную часть парада открывал легендарный танк Т-34. Он принёс освобождение в 1944-м. А затем – техника, которая гарантирует независимость уже в 2018-м. 250 боевых машин. Колонна современного вооружения растянулась на три километра. Были и танки, и бронированные автомобили, системы залпового огня, гаубицы, а также отечественные беспилотные авиационные и даже самоходный роботизированный комплекс. Погода была нелётной. Но разве это проблема для белоруской авиации? В воздух над стелой поднимались истребители, штурмовики, вертолёты и военно-транспортные самолёты. Дождь лишь слегка скорректировал программу, но на зрелищности это никак не сказалось.

День Независимости широко отмечали по всей стране. В Бресте гостей встречали под гармонь, знакомили с военным бытом и кормили солдатским обедом. А в одном из восстановленных зданий знаменитой цитадели даже открыли патриотический центр. Здесь будут проводить реконструкции, учить поисковому делу, расскажут о непростых фронтовых буднях.

На Могилёвщине к братским могилам и курганам в этот день несли цветы. Память погибших освободителей почтили и в деревне Александровка Славгородского района. Здесь перезахоронили восемь бойцов Красной Армии. Имя удалось установить лишь одного.

Трагическую судьбу целой футбольной команды «Динамо» реконструировали в этот день в Гомельской области. В этой знаменитой истории говорится о том, как в оккупированном Киеве «динамовцы» не пошли на уступки и ценой своей свободы обыграли войска вермахта.

Организаторы парада в Гродно показали современную боевую технику и подготовили особый подарок – дефиле оркестра. По витебским улицам прошла колонна 103-й мобильной десантной бригады. Большую выставку боевых машин здесь открыли и спасатели.

Завершить этот праздник под музыку лучших белорусских артистов предложил телеканал ОНТ. Прямая трансляция грандиозного гала-концерта «Беларусь – адзiная Радзiма» из сердца столицы велась в Интернет и на все телевизионные экраны страны. Отсюда же запустили и флешмоб #РадзiмаБеларусь. Сотни фотографий с этим хештегом за несколько часов заполнили социальные сети.

Специально для концерта народные и заслуженные артисты, победители телепроектов и восходящие звёзды каждый год готовят особенные номера. Сам праздник похож на большое путешествие по стране. Финальным аккордом стала акция «Споём гимн вместе», которая из года в год символизирует единение народа.

И на то, что в кульминационный момент над сценой снова появились спецэффекты в виде проливного дождя, да и весь день выдался не самым солнечным, кажется, уже никто не обращал внимания. Неважно, какого цвета небо, когда оно родное и мирное.