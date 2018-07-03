ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: как прошел забег BaRUNovichi RUN

04.07.2018 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Барановичах 3 июля отметили легкоатлетическим забегом: на старт вышло больше 320 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56951.php

Фотофакт: как прошел забег BaRUNovichi RUN

Фото: предоставлено организаторами

— Более 320 человек — это рекорд за все пять лет проведения BaRUNovichi RUN, — рассказывает один из организаторов, председатель клуба Run4Fun Алексей Чемоданов. — Самый старший участник пробега — 80-летний Николай Машей, самая младшая — 9-летняя Ева Шевченко. С нами бежал в числе прочих начальник отдела спорта и туризма Барановичского горисполкома Юрий Сусоров. Атлетов сопровождали велосипедисты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56951.php

Фотофакт: как прошел забег BaRUNovichi RUN

Фото: предоставлено организаторами

Забег BaRUNovichi RUN проходит по городским улицам, так что для его проведения останавливают движение транспорта. По словам Алексея, самым сложным оказалось определить трассу, которая устроила бы и ГАИ, и участников забега — понадобилась помощь и Белорусской федерации легкой атлетики, и Барановичского горисполкома. Решилось все в последний момент:

— К 3 июля общими усилиями мы имели хороший круг на 5260 м. Среди белорусских забегов у нас самая ровная трасса, именно поэтому в Барановичах поставили много личных рекордов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56951.php

Фотофакт: как прошел забег BaRUNovichi RUN

Фото: предоставлено организаторами

На дистанции в 21 км первым был Николай Михнюк (час и девять минут), 10 км быстрее всех пробежал Юрий Шумский (34 минуты), а с пятью км лучше остальных справился Сергей Свитич (восемнадцать минут).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56951.php

Фотофакт: как прошел забег BaRUNovichi RUN

Фото: предоставлено организаторами

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах 3 июля отметили легкоатлетическим забегом: на старт вышло больше 320 человек. Фото: предоставлено организаторами — Более 320 человек — это рекорд за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Столичный союз предпринимателей выступает против включения МКАД в систему платных дорог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика