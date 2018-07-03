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Фотофакт: как прошел забег BaRUNovichi RUN
04.07.2018 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
В Барановичах 3 июля отметили легкоатлетическим забегом: на старт вышло больше 320 человек.
Фото: предоставлено организаторами
— Более 320 человек — это рекорд за все пять лет проведения BaRUNovichi RUN, — рассказывает один из организаторов, председатель клуба Run4Fun Алексей Чемоданов. — Самый старший участник пробега — 80-летний Николай Машей, самая младшая — 9-летняя Ева Шевченко. С нами бежал в числе прочих начальник отдела спорта и туризма Барановичского горисполкома Юрий Сусоров. Атлетов сопровождали велосипедисты.
Фото: предоставлено организаторами
Забег BaRUNovichi RUN проходит по городским улицам, так что для его проведения останавливают движение транспорта. По словам Алексея, самым сложным оказалось определить трассу, которая устроила бы и ГАИ, и участников забега — понадобилась помощь и Белорусской федерации легкой атлетики, и Барановичского горисполкома. Решилось все в последний момент:
— К 3 июля общими усилиями мы имели хороший круг на 5260 м. Среди белорусских забегов у нас самая ровная трасса, именно поэтому в Барановичах поставили много личных рекордов.
Фото: предоставлено организаторами
На дистанции в 21 км первым был Николай Михнюк (час и девять минут), 10 км быстрее всех пробежал Юрий Шумский (34 минуты), а с пятью км лучше остальных справился Сергей Свитич (восемнадцать минут).
Фото: предоставлено организаторами
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В Барановичах 3 июля отметили легкоатлетическим забегом: на старт вышло больше 320 человек. Фото: предоставлено организаторами — Более 320 человек — это рекорд за...
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