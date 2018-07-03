Брестский завод КПД начнет производство конструкций для индивидуального жилья

Модернизация завода крупнопанельного домостроения КУП "Брестжилстрой" позволит производить железобетонные конструкции для индивидуального жилья, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор завода Эдуард Конончук.



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На предприятии ведется второй этап модернизации. Первый реализован в 2009-2011 годах. В новом цеху были оборудованы линии по производству сплошных однослойных плит перекрытия и трехслойных наружных стен с утеплителем. В этом году на заводе продолжили обновление оборудования. Вместо устаревших кассетных установок вертикальной формовки будут установлены две линии стендовой формовки. Это позволит брестчанам производить конструкции для индивидуального домостроения.

"Новое оборудование предназначено для изготовления штучных изделий: домов, коттеджей. Настало время, когда нужно подстраиваться под заказчика. Многие хотят индивидуальное жилье. Ранее такие проекты мы не могли реализовать. Новое оборудование - более мобильное и гибкое - позволит производить изделия более высокого качества", - отметил Эдуард Конончук. Он добавил, что обновление делается с уклоном на освоение рынка ЕС. Брестчане уже сертифицировали свою продукцию по европейским нормам.

Второй этап модернизации предполагает замену оборудования на других участках производства. На переоснащение завода КПД планируется направить около 4 млн евро. Работы планируется завершить в октябре текущего года.

Ежемесячно брестское предприятие производит 10 тыс. куб.м железобетонных изделий. Они поставляются как на внутренний рынок, так и за рубеж. В частности, "Брестжилстрой" строит жилье в российском Калининграде. Ведутся переговоры по строительству коттеджей в Швеции, энергоэффективного многоэтажного дома в Литве.