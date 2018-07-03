В Солигорске на пожаре погиб человек

21.06.2018 в 18-14 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о дыме из квартиры на 3 этаже по адресу: г.Солигорск, ул. Парковая, д.13, кв.23. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что из окна 3-го этажа наблюдается черный дым.

Уважаемые граждане! Неосторожное обращение с огнем при курение является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. В связи с этим, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности и о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей, ведь с ними вы защитите не только свое жилище, но и сохраните свою жизнь и жизнь близких вам людей!



При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно информируйте дежурную службу МЧС по телефону 101 или 112.

