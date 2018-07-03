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В Солигорске на пожаре погиб человек

04.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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22 июня 2018 11:33 3210

В Солигорске на пожаре погиб человек

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

21.06.2018 в 18-14 в центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о дыме из квартиры на 3 этаже по адресу: г.Солигорск, ул. Парковая, д.13, кв.23. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что из окна 3-го этажа наблюдается черный дым.

В Солигорске на пожаре погиб человек

В 18.26 обнаружено загорание постельных принадлежностей на площади 2 кв.м, в комнате 3х5м и на полу обнаружен пострадавший мужчина, 1969 г.р. и передан бригаде скорой медицинской помощи. В 18.30 работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть пострадавшего (ожогов нет).

В Солигорске на пожаре погиб человек
В Солигорске на пожаре погиб человек

В результате пожара повреждены постельные принадлежности, квартира закопчена.  Пожар был локализован в 18.28, ликвидирован в 18.32. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

В Солигорске на пожаре погиб человек
В Солигорске на пожаре погиб человек

Уважаемые граждане! Неосторожное обращение с огнем при курение является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. В связи с этим, Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности и о необходимости установки в своих домах автономных пожарных извещателей, ведь с ними вы защитите не только свое жилище, но и сохраните свою жизнь и жизнь близких вам людей!   

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно информируйте дежурную службу МЧС по телефону  101 или 112.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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22 июня 2018 11:33 3210 В Солигорске на пожаре погиб человек ...
 
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