​Пьяный водитель автобуса врезался в столб и ушёл домой в Витебске

Автобус следовал 3 июля по маршруту Витебск-Котово. Около 21.30, двигаясь по ул. Ленина в направлении пр. Фрунзе, водитель (1984 года рождения) не справился с управлением и наехал на опору световой мачты.

Затем позвонил жене и попросил его забрать, а по дороге заехать в больницу, так как почувствовал себя плохо. Когда приехали на место сотрудники ГАИ, то водителя в автобусе не обнаружили. Он находился уже дома. После медицинского освидетельствования у мужчины обнаружили алкоголь в крови в концентрации 2,8 промилле. Но мужчина заявил, что выпил дома после аварии.

По словам очевидцев, в автобусе ехало около десяти человек. Один из них рассказал, что манера езды водителя во время движения вызывала подозрения. Обстоятельства ДТП будут уточняться во время проверки.

В результате инцидента пострадала 24-летняя пассажирка. Она получила ушибы и была госпитализирована.