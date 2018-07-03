Бизнесмена Александра Кныровича приговорили к шести годам лишения свободы

Бизнесмена Александра Кныровича суд признал виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов и вынес приговор: шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вместе с начальником осуждены и трое бывших подчинённых. Они получили от трёх до четырёх лет колонии. По материалам следствия, восемь лет под руководством Кныровича они занижали налоги кампании и сэкономили больше трёх миллионов рублей. А вот на взятках не экономили. Деньги помогали в проведении заказных биржевых торгов. Отбывать наказание Кнырович будет в колонии усиленного режима. Правда, адвокат предпринимателя заявил, что намерен обжаловать приговор.

Сторону обвинения судебное решение устроило. Те, кто получал взятки от компании Кныровича, уже осуждены. Два инженера «Брестжилстроя» проведут в местах не столь отдалённых три и четыре года.