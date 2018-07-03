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Хозяйства Брестской области приступили к жатве

04.07.2018 21:00 — Разное | ОНТ  
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Хозяйства Брестской области приступили к уборке урожая на две недели раньше обычного. Из-за недостатка влаги аграриям пришлось нелегко. Пострадали 50 тысяч гектаров зерновых, поэтому сейчас очень важно убрать всё. Ирина Никитина отправилась в поля.

«200 гектаров озимой пшеницы, которую уже не спасёшь», – переживает главный агроном хозяйства «Нарутовичи». Такой засухи (два месяца без дождей) здесь не помнят 10 лет. Сейчас нужно думать, как сохранить то, что выросло, и компенсировать погибшие посевы за счёт других культур.

Сейчас в хозяйстве убирают рапс – позади почти половина. Первый за два месяца дождь заставил аграриев ускориться: колос начал раскрываться. Пока не осыпался, его нужно убирать. Работают без отдыха и остановок.

Николай Гусько, старший комбайнер ОАО «Нарутовичи»: «Наш колхоз – наше маленькое государство. Если у нас будет всё плохо, то не будет зарплаты, ничего».

«Нарутовичи» специализируется на молоке, а потому получить хорошие корма тоже важно. От их качества зависят и жирность, и надои. Всегда спасала белковая трава, но в этом году даже она местами не взошла.

Александр Каштелян, директор ОАО «Нарутовичи»: «Посевы подгорели, поэтому урожайность будет меньше, чем в прошлом году практически на 1/3. Мы надеемся, что дожди пройдут, и подрастёт кукуруза».

Похожая ситуация во всем регионе. Очень пристально за тем, как сейчас дозревает урожай, наблюдают в Столинском, Малоритском, Пружанском районах.

В «Агро-саде «Рассвет» сегодня первый день уборочной. Начали с рапса. Им засеяно 200 гектаров. Культура прибыльная – её продают на переработку и масло. Каждый метр посевов берегут, собирая буквально по следам комбайна.

Олег Циолта, главный агроном предприятия «Агро-сад «Рассвет»: «Как выдалась погода – сразу стали убирать. Наша задача – произвести уборочную кампанию очень быстро, чтобы погода нам не помешала».

Более 360 тысяч гектаров области. На неделе уборку начнут почти во всех хозяйствах. Комбайны в поле – начало большой страды. 

 
 
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​Хозяйства Брестской области приступили к уборке урожая на две недели раньше обычного. Из-за недостатка влаги аграриям пришлось нелегко. Пострадали 50 тысяч...
 
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