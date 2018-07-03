Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа и американский народ с Днём независимости

Александр Лукашенко поздравил американский народ и его президента с Днём независимости их страны.

В телеграмме Дональду Трампу подчёркивается, что Минск, который проводит миролюбивую внешнюю политику, был и остаётся надёжным партнёром Вашингтона в стратегических вопросах международной повестки дня. Президент Беларуси выразил надежду на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов.