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Столичный союз предпринимателей выступает против включения МКАД в систему платных дорог

04.07.2018 20:54 — Разное | Tut.by  
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Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР) выступает против включения МКАД в систему платных дорог. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе союза, соответствующее письмо было направлено 29 июня в Министерство экономики, Министерство транспорта и коммуникаций, Мингорисполком.

О предложении оператора платных дорог компании Kapsch (BelToll) было объявлено на пресс-конференции 25 июня в Минске. Как сообщил начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой, проект управления грузовым движением в Минске совершенно новый и он будет рассматриваться в ближайшее время на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Мингорисполкоме.

«У нас есть проблема с точки зрения не только безопасности, но и управления трафиком грузовиков: как не допустить, чтобы они ехали через центральную часть города, утяжеляли трафик, ведь это может привести, с одной стороны, к заторам, а с другой — к авариям. Компания Kapsch, которая делала BelToll, выступила с инициативой сделать МКАД платной для грузового транспорта», — сказал Навой. Он добавил, что за проезд по МКАД в предложении предусматривается один тариф, а за въезд в город — другой, выше.

По мнению экспертов МССПиР, данное предложение противоречит директиве № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».

«Общественное объединение „Минский столичный союз предпринимателей и работодателей“ считает, что введение платного проезда по МКАД будет противоречить экономическим и социальным интересам бизнеса и государства», — говорится в письме.

По мнению союза, из-за радиальной структуры города для разгрузки городских дорог МКАД является фактически единственной транспортной артерией связи промышленных и логистических объектов всего столичного региона. «Развивающиеся вокруг города промышленные зоны и работающие внутри МКАД предприятия не имеют альтернативной логистики. Введение платы приведет к росту себестоимости выпускаемой продукции и ухудшению конкурентоспособности», — считают в МССПиР.

В письме подчеркивается, что учреждения, организации и предприятия используют возможности МКАД в том числе для обеспечения беспрерывного функционирования самого города, а «платное кольцо» приведет к росту бюджетных расходов во всех направлениях городского хозяйства.

Все строительные площадки и реконструкция путепроводов обеспечиваются материалами из карьеров и железнодорожного узла, расположенных вне города, и используют возможности МКАД для сокращения транзита по городским улицам. «Понимая большой удельный вес материалов в стоимости строительства, совершенно очевидно предупредить о негативных последствиях роста себестоимости, цены и соответственно бюджетных расходов», — говорится в письме властям.

Малый и средний бизнес, направляя свои малотоннажные транспортные средства по МКАД, «реально способствует сокращению внутреннего городского транзита». В случае введения платы за проезд по МКАД весь малотоннажный транспорт останется на городских улицах, что резко ухудшит дорожную и экологическую обстановку, считают в бизнес-союзе.

«Рассматривая вопросы роста расходов, следует понимать, что введение платного проезда на МКАД увеличит расходы как городского, так и республиканского бюджетов, затраты государственных и частных предприятий, что приведет к недополучению государством налога на прибыль», — обращает внимание МССПиР.

Общественная организация также подчеркивает, что в последнее время многие предприятия начали выносить объекты (производства, склады, стоянки) в города-спутники и расположенные вокруг Минска агрогородки. «Этот процесс полностью соответствует интересам города и способствует равномерному развитию региона. Однако отсутствие альтернативных бесплатных дорог и начало платных дорог сразу за МКАД приводит к росту издержек и останавливает этот процесс», — говорится в письме.

«Опираясь на цели развития города Минска, а также поручение главы государства удвоить ВВП, ОО „МССПиР“ предлагает не только не вводить взимание платы за проезд по МКАД, но и восстановить бесплатный проезд в радиусе 30−40 километров вокруг города», — отмечается в письме общественной организации.

 
Теги: Минск
 
 
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