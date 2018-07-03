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Чем ещё украсят главную сцену «Славянского базара»?

04.07.2018 21:10 — Разное | ОНТ  
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11 грузовиков понадобилось, чтобы из Москвы доставить в Витебск декорации для оформления главной сцены «Славянского базара». В Летнем амфитеатре приступили к монтажу оборудования.

Сборкой и подключением сцены, звука и света техники занимаются круглосуточно. Только ленты, которую устанавливают по краю декораций, – почти километр. Красок в этом году обещают много. Даже на потолке будут светодиодные экраны. Их разместят на площади более трёх тысяч квадратных метров.

На главной сцене пройдёт почти два десятка представлений. Первое – уже 9 июля. Только тогда зрители во всей красе увидят сценографию. Открывает фестиваль Зара сольной программой. В нынешнем году главной сцене «Славянского базара» исполняется 30 лет. По этому поводу устроят большое шоу. Официальные дни фестиваля – с 12 по 16 июля. В городе ждут более пяти тысяч артистов из 41 страны. 

 
Теги: Витебск
 
 
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​11 грузовиков понадобилось, чтобы из Москвы доставить в Витебск декорации для оформления главной сцены «Славянского базара». В Летнем амфитеатре приступили к...
 
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