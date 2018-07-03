Туроператор «Натали Турс» аннулирует все оплаченные туры на ближайшие три месяца

Российский туроператор «Натали Турс», который работает и на белорусском рынке, аннулирует все оплаченные туры на ближайшие три месяца. Более тысячи клиентов остались на это время без отдыха, в том числе и сотни наших соотечественников.

Один из крупнейших туроператоров в убытках, заявил глава компании. Собственных финансов на оплату услуг не хватает, а обязательства перед партнёрами и кредиторами вылились в несколько миллионов долларов долга. Ситуацию пытались исправить поиском новых партнёров, но уже на следующий день после возникновения проблем у фирмы с проблемами столкнулись и туристы. В отелях Испании, Италии, Турции и Греции отказывали в заселении из-за неоплаты. По той же причине некоторые отдыхающие не могли улететь. Путешественникам предложили пока оплатить всё самим, но пообещали 100-процентную компенсацию. Сегодня представители компании заявили, что аннулируют заказы по 30 сентября.

«Натали Турс» не отказывается от своих обязательств. Одной из причин финансовых проблем владельцы компании назвали успех российской сборной на чемпионате по футболу – якобы из-за этого нынешним летом снизился спрос на отдых у моря.