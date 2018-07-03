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TEART: подготовка к «разгерметизации»

04.07.2018 21:16 — Разное | ОНТ  
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Новый британский сезон «Летнего фестиваля» TheatreHD открыли «Призраки». Спектакль – лауреат премии Лоуренса Оливье, главной награды театрального сообщества родины Шекспира. Видеотрансляция из Лондона – на экране одного из элитарных кинотеатров Минска. Этой осенью проект TheatreHD впервые включён в программу Международного фестиваля «Белая Вежа» в Бресте. Сегодня же содержание своих афиш раскрыл самый масштабный отечественный форум TEART.

Команда, о которой можно сказать «экипаж», готовит «рейс» на восьмой TEARТ. Уже сегодня заявляют, что форум будет на высоте. Однако, что за пугающий термин «разгерметизация» на «борту»? Без паники. Суть нового девиза – выровнять давление внутри международного и национального блоков. Отборщиками к «полёту» на сцены Belarus Open допущены 10 постановок театров Минска, Молодечно, Бреста и Могилёва.

Взглянут на отечественную «витрину» около 40 евразийских экспертов: и критики, и прокатчики. Своего рода «ангар» экспериментов Belarus Open – культурный инкубатор «ОК 16». Стены бывшего заводского цеха больше не «покраснеют». Лучше читать название премьеры. Выговорить трудно даже автору, чтобы поняли не превратно.

Социальную сатиру земляка экранизирует студия Павла Лунгина. Драматург относит себя «к поколению безвременья», рождённому до перестройки. Среди миссий – возвращение на малую родину молодых с КПД не ниже, чем у Алексея Дударева. Согласился на встречу с публикой форума даже популярный за рубежом, а в Беларуси до сих пор «автор-призрак», Павел Пряжко. Собирают деньги на сборник его текстов.

Ссылаться на «мёртвый сезон» в государственных театрах – это уже не комильфо. Антрепризные компании не заставляет туристов ждать третьего звонка по осени. Зарабатывают на этом неплохие деньги. Загляните в афишу Купаловского – спектакли до конца этого месяца. Под занавес – с чего начинается программа осеннего TEARTа.

«Ревизора» рекомендуют публике вдвое старше нынешнего форума. Впрочем, восьмёрка – это же знак бесконечности. Искусство вечно. Belarus Open – на пяти площадках столицы. Расписание «международного рейса» сообщат дополнительно. Экипаж TEARTа отправляется на всемирный фестиваль во французский Авиньон.   

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня содержание своих афиш раскрыл самый масштабный отечественный форум TEART.
 
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