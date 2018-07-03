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Председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов провел прием граждан

04.07.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Жители агрогородка Путришки интересовались вопросом расширения кладбища «Аульс». Председатель облисполкома пояснил, что вырубка деревьев обусловлена  необходимостью отводить под захоронения для областного центра новые земли. 



Размещение кладбища «Аульс» запланировано давно, оно обустроено, туда ведет дорога, проложены коммуникации, организовано обслуживание. При этом при  расширении территории под захоронения строго соблюдаются нормы законодательства, при проведении работ не нарушена ни одна буква закона. В данное время вырубка деревьев приостановлена, вопрос будет еще раз детально проанализирован. 



Жители агрогородка также ставили вопрос о водоснабжении. Как пояснил  председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский, в Путришках  запланировано строительство станции обезжелезивания воды, что позволит обеспечить агрогородок качественной водопроводной  водой. Возможна и прокладка водопровода на улице Фестивальной при условии долевого участия в финансировании работ местных жителей.  Вопрос обеспечения качественной водой жителей сельской местности поступательно решается,  работы в ближайшее время запланированы в 16 агрогородках. 



Губернатор дал поручение местным властям еще раз встретиться с жителями агрогородка, рассказать о планируемых работах, разъяснить нормы закона. 



Житель Путришек Евгений Витальевич обеспокоен тем, что искусственные цветы, которые люди приносят на кладбища, наносят вред экологии. Как сообщили  представители комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, вопрос  известен и будет решаться на уровне профильного министерства. 



На прием к губернатору по вопросу улучшения  жилищных условий обратилась жительница областного центра, которая более сорока лет живет в общежитии. Женщине  разъяснили, каким образом при желании она может получить арендное жилье. 

 
 
 
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Жители агрогородка Путришки интересовались вопросом расширения кладбища «Аульс». Председатель облисполкома пояснил, что вырубка деревьев обусловлена ...
 
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