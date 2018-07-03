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Ни одного правонарушения: правоохранители Беларуси рассказали об обеспечении безопасности 3 июля
Новости Беларуси. В День Независимости по всей стране состоялось более 600 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник прошел спокойно. Не было зафиксировано ни одного правонарушения.
Милиция накануне несла усиленную службу. В местах основных гуляний были установлены пункты пропуска. Только в Минске таких работало более 140. Слаженная работа правоохранителей позволила обеспечить порядок и комфорт гостей праздника.
Алексей Иоффе, первый заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
Ни в Минске, ни в остальных населенных пунктах Республики Беларусь чрезвычайные ситуации 3 июля при проведении мероприятий не зарегистрированы.
Чрезвычайных ситуаций также не допущено. Хотя спасатели работали в режиме полной готовности. Отреагировать на ЧП могли в любую секунду.
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Новости Беларуси. В День Независимости по всей стране состоялось более 600 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник прошел спокойно. Не...
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