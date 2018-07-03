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Стрельба в шведском Эребру: двое мужчин скончались в больнице, злоумышленники пока не найдены
Новости Швеции. В больнице шведского Эребру скончались двое мужчин, получившие огнестрельные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один пострадавший находится под наблюдением медиков.
На след злоумышленников, устроивших стрельбу в городе в ночь на 4 июля, правоохранители пока не вышли. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
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Новости Швеции. В больнице шведского Эребру скончались двое мужчин, получившие огнестрельные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один...
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