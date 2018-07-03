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«Риск, который граждане выбирают самостоятельно». Что важно знать белорусам, покупая путёвку в турфирме?
Новости Беларуси. Случаи недобросовестного исполнения обязательств туристическими фирмами участились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только с начала 2018 года в Минспорта поступило около 200 жалоб от недовольных путешественников.
Так, отдельные игроки на туристическом рынке заподозрены в использовании сомнительных схем работы. Чтобы долгожданный отпуск не был сорван, в профильном ведомстве рекомендуют проверять компании перед приобретением путевки. В первую очередь стоит узнать, существует ли такой поставщик услуг на самом деле.
Вся информация о белорусских турфирмах есть на сайте Минспорта в специальном реестре. В нем уже около 1000 субъектов. Данные находятся в открытом доступе.
Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
Тур, как отмечают специалисты – механизм довольно сложный. От неприятных сюрпризов на 100 % не может застраховать ни громкое имя туроператора, ни нахождение фирмы в реестре. Однако в этом случае хотя бы будет кому предъявить претензию.
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«Риск, который граждане выбирают самостоятельно». Что важно знать белорусам, покупая путёвку в турфирме?
Новости Беларуси. Случаи недобросовестного исполнения обязательств туристическими фирмами участились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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