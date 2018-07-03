ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Риск, который граждане выбирают самостоятельно». Что важно знать белорусам, покупая путёвку в турфирме?

04.07.2018 21:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Случаи недобросовестного исполнения обязательств туристическими фирмами участились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только с начала 2018 года в Минспорта поступило около 200 жалоб от недовольных путешественников.

Простой способ проверить надежность туроператора рассказали в Минспорта

Так, отдельные игроки на туристическом рынке заподозрены в использовании сомнительных схем работы. Чтобы долгожданный отпуск не был сорван, в профильном ведомстве рекомендуют проверять компании перед приобретением путевки. В первую очередь стоит узнать, существует ли такой поставщик услуг на самом деле.

Вся информация о белорусских турфирмах есть на сайте Минспорта в специальном реестре. В нем уже около 1000 субъектов. Данные находятся в открытом доступе.

«Риск, который граждане выбирают самостоятельно». Что важно знать белорусам, покупая путёвку в турфирме?

Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Надо внимательно изучить содержание договора туристического. Там должно быть прописано до мельчайших подробностей, какие конкретно услуги предоставляются, за что клиент платит, какие гарантии предоставляются со стороны оператора, предусмотрена ли страховка.

«Риск, который граждане выбирают самостоятельно». Что важно знать белорусам, покупая путёвку в турфирме?

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
В силу того, что многие белорусские граждане либо белорусские турагентства, которые продают туры иностранных операторов, не находящихся на территории республики, они могут попасть в различные ситуации, так как иностранные туроператоры не являются субъектами хозяйствования Республики Беларусь, и наше государство повлиять на них не может и ответить им по большому счету нечем. Поэтому это риск, который граждане выбирают самостоятельно.

Тур, как отмечают специалисты – механизм довольно сложный. От неприятных сюрпризов на 100 % не может застраховать ни громкое имя туроператора, ни нахождение фирмы в реестре. Однако в этом случае хотя бы будет кому предъявить претензию.

Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать путёвки: ситуация коснулась сотен белорусов

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Случаи недобросовестного исполнения обязательств туристическими фирмами участились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа и американский народ с Днём независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика