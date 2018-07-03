ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

04.07.2018 20:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Седьмой по величине в стране и первый в сердцах нескольких поколений. Динамичный, многоликий, современный, деловой. Бобруйск. Это первая шина и сотый трактор, новая книга и золото Олимпиады.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

У законодателя бобруйской моды две родины: одна – Грузия за тысячу километров. Вторая – здесь. Фабрика в самом сердце города стала единственной любовью Теймураза Бочоришвили.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

Придя сюда в 1980-ом он так и не смог с ней распрощаться да и не пытался. Хотя предложений переехать было хоть отбавляй.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

Теймураз Бочоришвили, директор ОАО «Славянка»:
Для меня они всегда воспринимались с ужасом, потому что я не мог покинуть свою малую родину.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

24 % всего, что производят в Могилевской области, сделано в Бобруйске. Продукция уходит сразу в 76 стран мира. Экспортный портфель оценивается почти в полмиллиарда долларов.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

«Белшина» – не только родина известных на весь мир покрышек, по судьбе гиганта можно проследить целые династии заводчан. Многие из тех, кто сегодня работает, помнят запуск знаменитой махины.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

Сергей Котов, сборщик автопокрышек ЗМШ ОАО «Белшина»:
Когда пришел, здесь везде стояли старые станки, на которых практически всю работу приходилось делать практически вручную.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

Качественная и доступная медицина – вот, пожалуй, что всегда было в приоритете. Свыше миллиарда рублей потрачено на новейшее оборудование. Для более чем двух тысяч маленьких бобруйчан город ежегодно становится родиной.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

Бобруйск. Город отпраздновал 630-летие и пронес почетный титул культурной столицы Беларуси. Свыше полутора тысяч концертов, спектаклей, выставок.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

В 2017 году Бобруйск принял сразу три ярких форума: «Венок дружбы», «АРТ-Жыжаль», фестиваль национальной драматургии.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Город живет своей культурой, город славен своими традициями. Важно, что горожане это отметили и они участвуют во всех наших мероприятиях, которые проходят в нашем родном городе.

Бобры и собственный Порт-Артур: чем ещё знаменит Бобруйск

Отгремев на всю страну, город официально передал все полномочия очередной культурной столице Новополоцку и замер в ожидании новых триумфов.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Седьмой по величине в стране и первый в сердцах нескольких поколений. Динамичный, многоликий, современный, деловой. Бобруйск. Это первая шина и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп в 2017 году рассматривал возможность вторжения США в Венесуэлу - агентство AP
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика