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Новости экономики за 04.07.2018

04.07.2018 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Еврокомиссия оценила стресс-тесты Белорусской атомной электростанции, БелАЗ разработал беспилотный карьерный самосвал, а самый популярный вид транспорта в Беларуси – автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЗ разработал беспилотный самосвал

Новости экономики за 04.07.2018

Отчёт об итогах партнёрской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС одобрен группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности.

Он подтверждает адекватность оценок установленных национальным регулятором. Стресс-тесты белорусской АЭС проведены два года назад во исполнение добровольно принятых Беларусью обязательств в соответствии с европейской методологией. При этом оценено гипотетическое воздействие на станцию землетрясения, затопления, экстремальных погодных условий, а также последствия сбоев электроснабжения АЭС и потери теплоносителя. Моделирование показало, что здания, сооружения и оборудование имеют значительный запас прочности.

ГАРАНТИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ

Новости экономики за 04.07.2018

В Беларуси вступили в силу правила обязательной сертификации бытовой техники. Сейчас конкретные нормы по энергоэффективности прописаны. Проще говоря, техника, которая потребляет слишком много энергии, не получит сертификаты. Ее нельзя будет продавать. Под обязательную сертификацию попадает бытовая и офисная техника от холодильников, стиральных машин, посудомоек до принтеров, сканеров, кофеварок, блендеров и т. д. Производитель или поставщик должны будут доказать, что техника проходит по нормам энергоэффективности. А для этого - пройти экспертизу или предоставить результаты экспертизы из аккредитованной лаборатории. Таким образом, сейчас электротовары в магазинах будут только экономичные.

КТО ВОЗИТ

Новости экономики за 04.07.2018

Самый популярный вид транспорта в Беларуси – автобус. Согласно свежим статистическим данным, в 2017 году автобусы перевезли свыше 1 миллиарда 170 миллионов человек. Это больше, чем все остальные виды транспорта вместе взятые. На втором месте с большим отрывом – троллейбусы, более 351 миллиона человек. Замыкает тройку столичный метрополитен. Подземкой за год воспользовались примерно 284 миллиона пассажиров.

 
 
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Новости Беларуси. Еврокомиссия оценила стресс-тесты Белорусской атомной электростанции, БелАЗ разработал беспилотный карьерный самосвал, а самый популярный вид...
 
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