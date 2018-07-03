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«Такого нашествия в белорусских лесах ещё никогда не было». Лесничества бьют тревогу: жуки-короеды уничтожают деревья
Новости Беларуси. В Белорусских лесах – массовое усыхание хвойных насаждений: атакует жук-короед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомым хватает несколько дней, чтобы уничтожить дерево.
Больше всего пострадали леса в южных регионах страны. Теперь полчища паразитов добрались и до Могилевской области.
Артем Конторщиков мастерски валит одну сосну за другой. Жалко рубить живое – признается мужчина. Но приговор хвойным выносил не он, а жуки-короеды. В каждом из этих деревьев поселилось от 30 до 40 тысяч лесных паразитов. Работы у бригады много. И чем быстрее ее сделают, тем лучше.
Артем Конторщиков, мастер леса Любужского лесничества Могилевского лесхоза:
Буквально неделю назад эта сосна была совершенно здоровая. Поразил ее жук, и она усохла.
В Могилевском лесхозе сейчас не занимаются плановой вырубкой. Только санитарной. Все силы брошены на спасение леса от жуков-короедов.
Избавиться от пораженных деревьев – единственный способ борьбы с ними. Никакая химия не помогает.
Татьяна Лишанкова, помощник лесничего Любужского лесничества Могилевского лесхоза:
По сравнению с прошлыми годами, такого нашествия в белорусских лесах еще никогда не было.
Массовая вспышка популяции жука-короеда связана с климатическими изменениями – потеплением и понижением грунтовых вод. Проблема коснулась Украины, Польши, Германии. В Беларуси больше всего пострадали Гомельская и Брестская области. В Могилевской меньше, но и здесь с начала года насекомыми-вредителями повреждены 10 тысяч гектаров сосновых насаждений.
Юрий Прокопенко, СТВ:
А в этих деревьях жук-короед также поселился, но не успел полностью уничтожить. Из них еще сделают качественный пиломатериал.
В этом цехе деревообработки работают только с поврежденными короедом елями и соснами. Других сюда не привозят. Если всё делать быстро, то и из такой древесины получается качественный пиломатериал. Даже пострадавшее дерево может принести пользу.
Дмитрий Федоров, начальник деревообрабатывающего цеха Могилевского лесхоза:
Чтобы компенсировать потери, дважды в год в лесах высаживают новые деревья. По одному саженцу за каждое вырубленное. Рядом с хвойными сажают лиственные. Такие насаждения более устойчивы к паразитам. По прогнозам, через несколько десятилетий в Беларуси останутся преимущественно смешанные леса.
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«Такого нашествия в белорусских лесах ещё никогда не было». Лесничества бьют тревогу: жуки-короеды уничтожают деревья
Новости Беларуси. В Белорусских лесах – массовое усыхание хвойных насаждений: атакует жук-короед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомым хватает...
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