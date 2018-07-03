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Азаренко и Лапко проиграли на Уимблдоне
Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Вера Лапко проиграли свои матчи во 2-м круге Уимблдонского турнира.
Азаренко в двух сетах уступила Каролине Плишковой из Чехии – 3:6, 3:6. А Лапко была слабее Юлии Гергес (Германия) – 2:6, 6:3, 2:6.
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Вера Лапко проиграли свои матчи во 2-м круге Уимблдонского турнира. Азаренко в двух сетах уступила Каролине Плишковой...
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