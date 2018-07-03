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Трамп в 2017 году рассматривал возможность вторжения США в Венесуэлу - агентство AP

04.07.2018 20:34 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года на одном из совещаний в Овальном кабинете Белого дома в присутствии Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, занимавших тогда посты госсекретаря и советника по нацбезопасности, предлагал возможное вторжение США в Венесуэлу, рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс источник в администрации Д.Трампа.

"В качестве быстрого решения проблемы Венесуэлы, угрожающей региональной безопасности, почему бы США просто не вторгнуться в проблемную страну", - приводит агентство переданные собеседником слова Д.Трампа.

Собеседник подчеркнул, что обсуждение длилось около пяти минут, в течение которых присутствовавшие на совещании объясняли американскому президенту, с какими отрицательными последствиями может столкнуться Вашингтон в случае военного конфликта с Венесуэлой. В частности, участники встречи предположили, что такие действия Вашингтона приведут к тому, что США лишатся поддержки большинства латиноамериканских стран.

Однако Д.Трамп не отказался от этой идеи, и, хотя он не давал непосредственных распоряжений о подготовке вторжения, он несколько раз после того совещания рассуждал о "военном решении" в отношении Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро.

В частности, по словам других источников, Д.Трамп поднимал этот вопрос в разговоре с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. А также в сентябре прошлого года выносил эту тему на обсуждение во время неофициального ужина с представителями четырех латиноамериканских стран. Все участники той встречи подчеркнули, что не поддерживают военного решения ситуации в Венесуэле.

Представители Белого дома отказались давать комментарии по этому вопросу, отмечает агентство.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года на одном из совещаний в Овальном кабинете Белого дома в присутствии Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера,...
 
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