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Дело о смерти А.Коржича направлено в Верховный Суд

04.07.2018 20:08 — Разное | Интерфакс  
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Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело по факту смерти Александра Коржича, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

"Генеральная прокуратура изучила и сегодня направила в Верховный Суд Республики Беларусь для определения подсудности уголовное дело по обвинению троих военнослужащих 72-го учебного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (кража), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч. 3 ст. 455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

Там отмечено, что после проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления.

Прокурор "согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий", отметили в Генеральной прокуратуре.

"Примененная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена прокурором без изменения", - говорится в сообщении.

Предварительное расследование проводилось главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года призванный 18 мая на службу солдат срочной службы 21-летний пинчанин Александр Коржич был обнаружен повешенным в подвале воинской части в Печах под Борисовом. Солдат был найден со связанными ногами и майкой на голове.

По факту гибели военнослужащего Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело "по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Позже в СК сообщили, что по факту гибели солдата в Печах предъявлено обвинение десяти военнослужащим данной воинской части. Также за бездействие были задержаны два офицера части.

20 октября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении полковника Константина Чернецкого от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил.

Министерство обороны в свою очередь сообщило, что ряд должностных лиц центра уволены из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего.

Президент Беларуси А.Лукашенко назвал произошедшее в части катастрофой. "Всякое в армии бывает, но в белорусской армии это катастрофа, потому что мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина", - сказал он.

В ноябре был назначен новый начальник данного учебного центра.

 
 
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Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело по факту смерти Александра Коржича, сообщили в Генпрокуратуре...
 
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