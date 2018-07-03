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«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

04.07.2018 22:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жесткий металлический каркас изготовили из алюминиевого проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вечером светодиодный зубр будет подсвечиваться желтыми лампочками.

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

Всего в Минске установят еще около 10 световых объемных композиций. Так, на площади Свободы появится «Лошадь с каретой» и «Световая арка», на улице Герцена – «Световой бульвар», а необычных лосей минчане смогут увидеть на улице Притыцкого.

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

Николай Вергейчик, заместитель директора по снабжению, информационным и социальным вопросам УП «Мингорсвет»:
Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще. Поэтому было принято решение и городом, и Мингорсветом на выезде и на въезде в город Минск и на выезд из Бреста установить эту фигуру.

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жесткий металлический каркас изготовили из алюминиевого проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вечером светодиодный...
 
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