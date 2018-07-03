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Рекордно низкое количество ДТП было в Минске 3 июля: комментарий ГАИ

04.07.2018 22:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. День Независимости прошел в столице без происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

3 июля более миллиона человек приняли участие в праздничных мероприятиях. Как отметили правоохранители, праздник в столице прошел организованно, без происшествий. А аварийность на дорогах оказалась вдвое меньше, чем в обычный день.

ДТП произошли, в основном, мелкие. Несерьезно пострадала одна женщина в районе улицы Притыцкого.

Рекордно низкое количество ДТП было в Минске 3 июля: комментарий ГАИ

Роман Лашкевич, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
3 июля столичная Госавтоинспекция работала в усиленном режиме, так как проводился парад. Максимальное количество сотрудников было задействовано по обеспечению дорожной безопасности. Во время проведения парада пробок в городе практически не было, так как люди были предупреждены в СМИ о том, что будет проходить парад, и где будет ограничено движение.

 
 
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Новости Беларуси. День Независимости прошел в столице без происшествий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 3 июля более миллиона человек приняли...
 
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