|
Рекордно низкое количество ДТП было в Минске 3 июля: комментарий ГАИ
Новости Беларуси. День Независимости прошел в столице без происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .
3 июля более миллиона человек приняли участие в праздничных мероприятиях. Как отметили правоохранители, праздник в столице прошел организованно, без происшествий. А аварийность на дорогах оказалась вдвое меньше, чем в обычный день.
ДТП произошли, в основном, мелкие. Несерьезно пострадала одна женщина в районе улицы Притыцкого.
Роман Лашкевич, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День Независимости прошел в столице без происшествий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 3 июля более миллиона человек приняли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)