Рекордно низкое количество ДТП было в Минске 3 июля: комментарий ГАИ

Новости Беларуси. День Независимости прошел в столице без происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

3 июля более миллиона человек приняли участие в праздничных мероприятиях. Как отметили правоохранители, праздник в столице прошел организованно, без происшествий. А аварийность на дорогах оказалась вдвое меньше, чем в обычный день.

ДТП произошли, в основном, мелкие. Несерьезно пострадала одна женщина в районе улицы Притыцкого.





Роман Лашкевич, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

3 июля столичная Госавтоинспекция работала в усиленном режиме, так как проводился парад. Максимальное количество сотрудников было задействовано по обеспечению дорожной безопасности. Во время проведения парада пробок в городе практически не было, так как люди были предупреждены в СМИ о том, что будет проходить парад, и где будет ограничено движение.