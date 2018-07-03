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Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

04.07.2018 21:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Станкостроительный завод, производство медицинского оборудования и мебели. Молодечно, несмотря на почтенный возраст – городу в 2018 году стукнуло 630 – навсегда останется вечно молодым.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

От заповедных строк поэзии Янки Купалы до бессмертных хитов Юрия Антонова.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

Молодечно с успехом отбивает статус культурной столицы у конкурентов. В городе, где увидела свет одна из первых белорусских книг, сейчас работают 25 музеев и театр.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

А выпускники музыкального училища, которое носит имя автора знаменитого полонеза, ведущие солисты Парижской национальной оперы.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

В одном ряду с нашумевшими музыкальными конкурсами Молодечно с размахом готовился и ко Дню Независимости. Парк Победы – любимое место отдыха горожан – был центром притяжения большого праздника.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

Горожане:
Я здесь родился, тут все друзья и не хочу отсюда уезжать.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

Шумно очень, народу много, а здесь все-таки тихо.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

Мне здесь нравится, потому что все люди добрые очень.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

Я тут нашел свою жену.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

Чувствуешь себя уверенно здесь. Особенно пенсионеры.

Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

 
 
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Новости Беларуси. Станкостроительный завод, производство медицинского оборудования и мебели. Молодечно, несмотря на почтенный возраст – городу в 2018 году стукнуло...
 
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