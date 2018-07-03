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Universal Music обвинила победительницу «Евровидения-2018» в плагиате

04.07.2018 22:29 — Разное | ОНТ  
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Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила в плагиате Нетту Барзилай, которая с песней «Toy» стала победительницей конкурса «Евровидение-2018».

Universal Music направила предупредительное письмо авторам композиции Дорону Медали и Ставу Бегери о начале разбирательств. По мнению компании, песня «Toy» – плагиат композиции «Seven Nation Army» группы The White Stripes.

Согласно правилам главного музыкального конкурса Европы, все композиции должны быть оригинальными. Если факт плагиата будет доказан, победителя дисквалифицируют, а Израиль потеряет право проведения «Евровидения-2019». 

 
 
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​Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила в плагиате Нетту Барзилай, которая с песней «Toy» стала победительницей конкурса «Евровидение-2018».
 
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