Universal Music обвинила победительницу «Евровидения-2018» в плагиате

Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила в плагиате Нетту Барзилай, которая с песней «Toy» стала победительницей конкурса «Евровидение-2018».

Universal Music направила предупредительное письмо авторам композиции Дорону Медали и Ставу Бегери о начале разбирательств. По мнению компании, песня «Toy» – плагиат композиции «Seven Nation Army» группы The White Stripes.

Согласно правилам главного музыкального конкурса Европы, все композиции должны быть оригинальными. Если факт плагиата будет доказан, победителя дисквалифицируют, а Израиль потеряет право проведения «Евровидения-2019».