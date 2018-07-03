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Глава Европарламента подписал решение о выделении Украине EUR1 млрд
Глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере EUR1 млрд, сообщил представитель Украины при Европейском союзе Михаил Точицкий.
"Решение ЕП и Совета по предоставлению макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд было подписано сегодня президентом Таджани и председателем Австрии накануне 20-го саммита ЕС-ЕС", - написал М.Точицкий в своем микроблоге в соцсети Твиттер в среду вечером.
Как сообщалось, совет ЕС окончательно одобрил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение EUR1 млрд кредитов при выполнении Киевом ряда условий. Против такого решения проголосовала только Венгрия.
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Глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере EUR1 млрд, сообщил представитель Украины при Европейском...
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