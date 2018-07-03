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Обвиняемые по делу о ЧП на "Беларуськалии" осуждены на 3 и 4 года лишения свободы

04.07.2018 22:09 — Разное | Интерфакс  
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Суд Солигорского района вынес приговоры обвиняемым в происшествии на "Беларуськалии", в результате которого в октябре 2016 года один человек погиб, четверо получили травмы разной степени тяжести.

"Судом Солигорского района постановлен приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ на ОАО «Беларуськалий», повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких, тяжких телесных повреждений и смерть человека", - говорится в сообщении пресс-службы Минского областного суда.

Суд проводился на четырьмя фигурантами, занимавшие должностные позиции в подрядных организациях, выполнявших строительные работы в ОАО "Беларуськалий".

"К., Ю., Р. и Б. признаны виновными в нарушении правил безопасности строительных работ и правил эксплуатации машин и механизмов при производстве таких работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких и тяжких телесных повреждений, смерть человека, и на основании ч.2 ст. 303 УК им назначено наказание", - сообщили в областном суде.

Так, двое подсудимых были осуждены на 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Еще двоим назначено наказание в виде 3 и 4 лет лишения свободы соответственно с отбыванием срока в колонии поселения.

Все четверо лишены права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский областной суд через суд Солигорского района в течение 10 суток со дня его провозглашения, а обвиняемыми – в тот же срок со дня вручения им копии приговора", - уточнили в пресс-службе Минского облсуда.

Как сообщалось, 26 октября 2016 года на ОАО "Беларуськалий" с 10-метровой высоты упала люлька. В результате происшествия один находившийся в ней рабочий погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

 
 
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Суд Солигорского района вынес приговоры обвиняемым в происшествии на "Беларуськалии", в результате которого в октябре 2016 года один человек погиб, четверо получили...
 
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