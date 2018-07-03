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Обновлённую танцевальную площадку открыли в парке имени Челюскинцев. Какие мероприятия планируют здесь проводить?
Новости Беларуси. Место встречи изменить нельзя. Обновленную танцевальную площадку открыли 3 июля в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ремонтные работы здесь начались в июне 2017 года. За это время успели демонтировать старое здание кассы, установить новую крытую сцену и систему освещения. Торжественное открытие приурочили ко Дню Независимости.
Лилия Ковалева, заведующий сектором культуры управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Администрации Первомайского района:
Танцевальная площадка работает уже почти 40 лет. С 2012 года она пустовала, однако после реконструкции культовая площадка снова станет местом встречи тех, кто вальсировал здесь много лет назад.
Вечерние программы будут проводиться каждые выходные с 16 до 18 часов.
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Обновлённую танцевальную площадку открыли в парке имени Челюскинцев. Какие мероприятия планируют здесь проводить?
Новости Беларуси. Место встречи изменить нельзя. Обновленную танцевальную площадку открыли 3 июля в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, сообщили в...
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