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В Минске в ДТП пострадали три человека: 52-летний водитель не уступил дорогу при повороте налево

04.07.2018 22:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 4 июля около полудня на развязке улицы Железнодорожная и проспекта Жукова столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

52-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Минина, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю и столкнулся с ним. Это привело к выбросу машины на встречную полосу, где произошел удар еще с одним авто. В результате аварии – трое пострадавших с телесными повреждениями.

В Минске в ДТП пострадали три человека: 52-летний водитель не уступил дорогу при повороте налево

В Минске в ДТП пострадали три человека: 52-летний водитель не уступил дорогу при повороте налево

В Минске в ДТП пострадали три человека: 52-летний водитель не уступил дорогу при повороте налево

 
 
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Новости Беларуси. 4 июля около полудня на развязке улицы Железнодорожная и проспекта Жукова столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные...
 
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