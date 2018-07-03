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В Минске в ДТП пострадали три человека: 52-летний водитель не уступил дорогу при повороте налево
Новости Беларуси. 4 июля около полудня на развязке улицы Железнодорожная и проспекта Жукова столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
52-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Минина, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю и столкнулся с ним. Это привело к выбросу машины на встречную полосу, где произошел удар еще с одним авто. В результате аварии – трое пострадавших с телесными повреждениями.
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Новости Беларуси. 4 июля около полудня на развязке улицы Железнодорожная и проспекта Жукова столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные...
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