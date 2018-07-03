В Минске в ДТП пострадали три человека: 52-летний водитель не уступил дорогу при повороте налево

Новости Беларуси. 4 июля около полудня на развязке улицы Железнодорожная и проспекта Жукова столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

52-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Минина, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю и столкнулся с ним. Это привело к выбросу машины на встречную полосу, где произошел удар еще с одним авто. В результате аварии – трое пострадавших с телесными повреждениями.











