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Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

04.07.2018 22:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Промышленный центр на берегу Западной Двины с репутацией нефтяной столицы страны.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Современный, технологичный, компактный. Стотысячный Новополоцк, как и десятки лет назад остается молодым и по-прежнему очень перспективным. Сюда едет молодежь, отсюда ни ногой старожилы.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Денис Карась пришёл на нефтеперерабатывающий завод в 96-ом. Подающий надежды практикант вырос в начальника технологической установки. Мужчина уверяет, «Нафтан» – это дом, работа и смысл жизни.   

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Денис Карась, начальник установки «Изомеризация ксилОлов»:
Увидев однажды громадину-завод, я захотел узнать его изнутри. Мы были первопроходцами в становлении новой для страны отрасли – нефтепереработке. Как и раньше Новополоцк был городом тружеников, он и сегодня остается городом работящих людей.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Объединённый НПЗ и «Полимир» – крупнейший экспортер нефтепродуктов под именитым отечественным брендом. Германия, Финляндия, Китай, Египет, Турция – география экспорта свыше четырех десятков стран мира. Сегодня гигант обеспечивает до 90% поступлений в городскую казну и почти половину в бюджет области. Масштабная модернизация, уверяют топ-менеджеры, позволит получать еще по 50 долларов прибыли сверху на каждой произведенной тонне.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Мы чётко продумываем, рассчитываем планы развития уже после 2020 года. В последующих годах профиль нашего развития будет несколько иной.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Современный Новополоцк задает не только промышленный тренд, но и диктует культурный вектор. Несколько лет назад здесь в городе попробовали эксперимент с форматом гастролей. Теперь лучшие постановки Большого театра оперы в исполнении столичных артистов – неизменная часть на городской афише.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Елена Выхованец, директор Дворца культуры «Нафтан» г. Новополоцка:
Замечательный проект, который даёт возможность новополочанам, не выезжая из города, соприкоснуться с прекрасным.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

В 2018 культурная жизнь закипела по-новому – Новополоцк перенял эстафету «Культурной столицы Беларуси». Почетный статус здесь прописался на целый год.

Памятник эпохи, когда с нуля возвели город, символ независимой индустриальной страны. Место для жизни, учебы и карьеры. Будучи промышленным и брутальным, Новополоцк остается центром притяжения для десятков тысяч белорусов.   

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Горожане:
Мы в гости приехали. Любим Новополоцк очень спокойный, красивый.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

В самом городе есть университет, который довольно известен в Беларуси.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Строил этот город.

Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Дружественный детям, молодёжи. Вообще, любимый город.

 
 
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Новости Беларуси. Промышленный центр на берегу Западной Двины с репутацией нефтяной столицы страны. Современный, технологичный, компактный. Стотысячный...
 
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