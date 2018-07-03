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Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси
Новости Беларуси. Промышленный центр на берегу Западной Двины с репутацией нефтяной столицы страны.
Современный, технологичный, компактный. Стотысячный Новополоцк, как и десятки лет назад остается молодым и по-прежнему очень перспективным. Сюда едет молодежь, отсюда ни ногой старожилы.
Денис Карась пришёл на нефтеперерабатывающий завод в 96-ом. Подающий надежды практикант вырос в начальника технологической установки. Мужчина уверяет, «Нафтан» – это дом, работа и смысл жизни.
Денис Карась, начальник установки «Изомеризация ксилОлов»:
Объединённый НПЗ и «Полимир» – крупнейший экспортер нефтепродуктов под именитым отечественным брендом. Германия, Финляндия, Китай, Египет, Турция – география экспорта свыше четырех десятков стран мира. Сегодня гигант обеспечивает до 90% поступлений в городскую казну и почти половину в бюджет области. Масштабная модернизация, уверяют топ-менеджеры, позволит получать еще по 50 долларов прибыли сверху на каждой произведенной тонне.
Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Современный Новополоцк задает не только промышленный тренд, но и диктует культурный вектор. Несколько лет назад здесь в городе попробовали эксперимент с форматом гастролей. Теперь лучшие постановки Большого театра оперы в исполнении столичных артистов – неизменная часть на городской афише.
Елена Выхованец, директор Дворца культуры «Нафтан» г. Новополоцка:
В 2018 культурная жизнь закипела по-новому – Новополоцк перенял эстафету «Культурной столицы Беларуси». Почетный статус здесь прописался на целый год.
Памятник эпохи, когда с нуля возвели город, символ независимой индустриальной страны. Место для жизни, учебы и карьеры. Будучи промышленным и брутальным, Новополоцк остается центром притяжения для десятков тысяч белорусов.
Горожане:
В самом городе есть университет, который довольно известен в Беларуси.
Строил этот город.
Дружественный детям, молодёжи. Вообще, любимый город.
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Новости Беларуси. Промышленный центр на берегу Западной Двины с репутацией нефтяной столицы страны. Современный, технологичный, компактный. Стотысячный...
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