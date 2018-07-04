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Азаренко завершает выступление на турнире в Уимблдоне, проиграв чешке Каролине Плишковой

04.07.2018 23:09 — Разное | СТВ  
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Виктория Азаренко завершает выступление на теннисном Уимблдоне. 4 июля в матче второго круга одиночного разряда белоруска проиграла чешке Каролине Плишковой – 3:6, 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также неудача постигла Александру Саснович в парном разряде. А вот Александр Василевский вместе с хорватом Антонио Санчичем в состязаниях мужских дуэтов преодолели стартовый раунд, выиграв у японцев Даниэля и Нисиока – 6:3, 6:4, 6:4.

 
 
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Виктория Азаренко завершает выступление на теннисном Уимблдоне. 4 июля в матче второго круга одиночного разряда белоруска проиграла чешке Каролине Плишковой – 3:6,...
 
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