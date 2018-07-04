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Лечение и развивающие занятия для каждого ребёнка. В Центре социальной реабилитации «Росток» открыли вторую смену

04.07.2018 22:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Центре социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток» открыли вторую смену, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лечение и развивающие занятия для каждого ребёнка. В Центре социальной реабилитации «Росток» открыли вторую смену

Лечение здесь дети с особенностями и ограниченными возможностями проходят уже третий год. Для них создали безбарьерную среду и специальные парковочные места. Жилой корпус оборудован пандусом с поручнями и специальным подъемником.

Лечение и развивающие занятия для каждого ребёнка. В Центре социальной реабилитации «Росток» открыли вторую смену

Татьяна Калинина:
Мой ребенок болеет диабетом, и нам территориальный центр предложил оздоровить ребенка в детском лагере. Мы согласились. Мы здесь в первый раз, и нам очень нравится.

Лечение и развивающие занятия для каждого ребёнка. В Центре социальной реабилитации «Росток» открыли вторую смену

Татьяна Криволап, заместитель директора ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»:
За ними смотрят воспитатели. В первой половине дня у нас проводятся реабилитационные мероприятия, занятия: дети рисуют, поют, лепят, развиваются.

Одновременно отдыхать в центре могут 120 человек. Здесь ребята будут в течение трех недель. Дети, которым необходима постоянная помощь, проведут каникулы вместе с родителями.

 
 
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Новости Беларуси. В Центре социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток» открыли вторую смену, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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