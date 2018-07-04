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Более 1500 селфи в вышиванках прислали белорусы на конкурс БРСМ

04.07.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Более 1,5 тыс. селфи в вышиванках пришло на конкурс Белорусского республиканского союза молодежи, сообщил первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк. Накануне Дня вышиванки БРСМ объявил о старте фотоконкурса «Фото и селфи с вышиванкой». 

Более 1500 селфи в вышиванках прислали белорусы на конкурс БРСМ


В этом году в нем было восемь номинаций, самой популярной стала номинация «Дзяўчыны ў вышыванцы». Всего в адрес организаторов поступило более 1,5 тыс. работ от 1 тыс. авторов со всей страны. Кроме того, молодежь активно пользовалась стикерами-вышиванками, разработанными БРСМ для канала в Telegram. Модные картинки с элементами национального орнамента получили символичное название «Вышиваничи». 

–Национальный орнамент — это связующая нить поколений, то, что отличает и объединяет белорусов через прошлое наших предков с посылом в будущее. Одежда с национальным колоритом пользуется большой популярностью у белорусов разных возрастов. Элементы белорусского орнамента используются в оформлении билбордов, роликов на телевидении и в социальных сетях. И самое главное, что людям это нравится, — отметил первый секретарь ЦК. 

Он напомнил, что во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в октябре 2017 года в Сочи, участники из других стран обращали внимание на белорусских делегатов — форма с элементами национального орнамента заметно выделялась и стала одной из отличительных особенностей молодежной делегации. 

Более 1500 селфи в вышиванках прислали белорусы на конкурс БРСМ

Говоря о прошедшем 2 июля Дне вышиванки в Минске, Дмитрий Воронюк отметил, что многие площадки были интересными и, несмотря на дождь, собирали посетителей. 

К примеру, Могилевская область представляла мастер-класс «Ганчарная майстэрня», где можно было понаблюдать за работой мастера, намять глину, прокрутить гончарный круг и даже оставить автограф на только что вылепленном кувшине. Особый интерес вызвала презентация уникальной «падняпроўскай свiстулькі», которая изготавливается по технологиям, насчитывающим сотни лет, и способна воссоздавать голоса зверей и птиц. Более 500 человек из всех регионов Беларуси стали участниками интернет-квеста «Мая Беларусь», который впервые был включен в программу Дня вышиванки в Минске. 

Более 1500 селфи в вышиванках прислали белорусы на конкурс БРСМ

Победители получили призы от организаторов. Состоялась также битва диджеев, самым юным участником которой стала 13-летняя быховчанка Элина Караваева, представившая на «Disco-folk «Вышыванка.by» ремиксованные мелодии белорусских исполнителей и музыкальных групп. 

– Хотелось бы, чтобы День вышиванки стал своеобразной эстафетой между малыми и большими городами, областными центрами и Минском, чтобы к этому празднику подключались все желающие. Ведь это уникальная возможность показать себя, свою сопричастность к сохранению национальных традиций и символов, — сказал Дмитрий Воронюк. 

 
Фото из архива «ГП»
http://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Более 1,5 тыс. селфи в вышиванках пришло на конкурс Белорусского республиканского союза молодежи, сообщил первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк. Накануне...
 
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